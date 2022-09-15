Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Расписание движения «Сапсанов» между Санкт-Петербургом и Москвой изменится из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Rzd.ru Поезда «Сапсан»

Помимо «Сапсанов», корректировка расписания производится и в отношении скоростного «Невского экспресса». Движение поездов будет изменено с 24 октября по 14 ноября 2022 года. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня.

Так, будут отменены рейсы №759 и № 761 Санкт-Петербург — Москва на 30 октября и №768, № 770 Москва — Санкт-Петербург на 30 октября 2022 года.

На период ограничения будут ходить 12 поездов из Петербурга в Москву и столько же в обратном направлении, а также по одному поезду «Невского экспресса» в каждую сторону.