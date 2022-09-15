Саратов, , 10:00 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Саратовской области составляет 0,7%. В региональных центрах занятости населения зарегистрировано 8,3 тыс. человек. Работодатели предлагают более 34 тыс. вакансий, сообщает 15 сентября министерство труда и социальной защиты области.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно статистическим данным, уровень общей безработицы в Саратовской области составляет 3,1% (в ПФО 3,2%, по России — 3,9%).

Численность занятого населения превышает допандемийное значение на 23 тыс. граждан и равна 1 млн 174 тыс. 700 человек.

В регионе для стимулирования занятости населения в возрасте до 30 лет, а также поддержки вынужденных переселенцев с территории б. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик, реализуется программа субсидированного найма. Работодателю за их трудоустройство возместят МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и страховые взносы за первый, третий и шестой месяц работы.

Ранее ИА REGNUM передавало, в организациях Саратовской области трудоустроили порядка 50 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик.

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