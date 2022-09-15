Москва, , 09:48 — REGNUM Депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева направила запрос председателю Счётной палаты Алексею Кудрину с просьбой рассказать, что означает исключение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) доли средств, размещенных в иностранной валюте.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, объем средств ФНБ по состоянию на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд рублей, или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

В своем обращении Дмитриева напомнила, что ранее Счётная палата рекомендовала внести в структуру средств Фонда изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применившие санкции в отношении России.

«Отправила запрос главе Счётной палаты Алексею Кудрину. Интересуюсь, что означает исключение из Фонда национального благосостояния средств, размещенных в иностранные валюты. Означает ли это уточнение размеров ФНБ с учётом тех средств, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями», — отметила Дмитриева в своём телеграм-канале.

Напомним, Фонд национального благосостояния формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса, а также доходов от управления собственными средствами. Средства фонда могут быть частично потрачены в случае, если их объём превышает 7% ВВП России.

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