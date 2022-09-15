Сеул, , 09:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи продолжит ждать ответа Пхеньяна на предложение южнокорейской стороны провести переговоры по проблемам разделенных семей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи Rishabh Tatiraju

Напомним, что 8 сентября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ предложил правительству КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).

В министерстве отметили, что Пхеньян официально не отвергал предложение о переговорах, а также добавили, что Сеул готов к открытому обсуждению в случае положительного ответа.

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