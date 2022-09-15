Сеул, 15 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит ждать ответа Пхеньяна на предложение южнокорейской стороны провести переговоры по проблемам разделенных семей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Напомним, что 8 сентября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ предложил правительству КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).

В министерстве отметили, что Пхеньян официально не отвергал предложение о переговорах, а также добавили, что Сеул готов к открытому обсуждению в случае положительного ответа.