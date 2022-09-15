Москва, , 09:44 — REGNUM Для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ситуация в Афганистане остаётся важным вопросом. Об этом 15 сентября на брифинге в преддверии саммита в Самарканде заявила постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она отметила, что террористическая угроза в Афганистане подпитывается деградирующей социально-экономической обстановкой, а оставившая страну в плачевном состоянии западная коалиция «ничего не хочет делать по выправлению этой ситуации, перекладывая это всё на плечи гипотетического международного сообщества».

«Неурегулированность ситуации в Афганистане отражается и на соседях этой страны. Поэтому вопрос этот для ШОС, для государств-членов ШОС важный, будет рассматриваться лидерами», — указала Степкина.

По её словам, ШОС выступает прежде всего «за формирование репрезентативного и инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех этнополитических сил и готова участвовать в усилиях по обеспечению условий для мирной жизни населения этой страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит ШОС пройдёт в Самарканде 15–16 сентября. В Исламском Эмирате сообщили, что Афганистан не был приглашён на саммит глав Шанхайской организации сотрудничества, который будет проведён под лозунгом «Диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире».

При этом Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Исламский Эмират приветствует встречи, которые приносят пользу народу Афганистана.