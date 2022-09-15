Белгород, , 09:46 — REGNUM Отопительный сезон начинается в Белгородской области. Накануне тепло дали в учреждения здравоохранения Белгорода, сообщил в социальных сетях 15 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Батарея

В муниципалитетах также начинается подключение к отоплению всех объектов социальной сферы: детских садов, школ и других организаций. Этим вопросом занимаются главы территорий.

Отопление в многоквартирые дома традиционно поступит после подключения соцобъектов. Кроме того, на особо контроле власти держать подготовку к зиме МКД с крышными котельными, так, по данным мэра Белгорода Антона Иванова, из 31 котельной уже подготовлены к запуску 26 объектов.