Томск, 15 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Томской области объявила об официальных результатах выборов на пост губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

На 159 заседании комиссии выборы, которые прошли 11 сентября, признаны состоявшимися и действительными.

«Избранным на должность губернатора Томской области считается Мазур Владимир Владимирович, получивший 198 829 голосов избирателей, что составляет 84,94 процентов», — отметили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, второе место заняла представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Галина Немцева с результатом 6,08%. Андрей Петров (КПРФ) и Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») набрали 5,31% и 2,11%.