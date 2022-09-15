Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга через суд пытается обязать собственника в течение ближайших трех лет выполнить реставрацию регионального памятника «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» на Малой Митрофаньевской улице, сообщили 15 сентября в пресс-службе ведомства.

t. me/kgiopspb Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала.

В комитете отметили, что здание построено в 1897–1898 года по проекту гражданского инженера Иосифа Мошинского и сейчас не эксплуатируется. При этом, как указано в охранном обязательстве от 29 мая 2018 года, собственник должен был разработать проект и выполнить работы по реставрации.

«В ходе выездного обследования КГИОП установлено, что работы, предусмотренные охранным обязательством, не выполнены. На фасадах здания имеются участки вывала кирпича, оконные заполнения в неудовлетворительном состоянии, частично — утрачены», — указали в комитете.

Ведомство направило в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск с требованием обязать собственника в течение 36 месяцев выполнить реставрацию памятника. При этом, если собственник памятника не исполнит решение суда, КГИОП попросит установить судебную неустойку в 100 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 200 тыс. Рублей ежемесячно до фактического исполнения решения суда.

Отметим, собственником сарая вокзала значится ООО «Торговый комплекс «Арсенал». Памятник архитектуры планировалось использовать как торговый комплекс с зоной общепита, минимаркетом и фитнес-центром.