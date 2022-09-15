Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Производитель беспилотников поставит партию аппаратов вооружённым силам США, стоимость контракта — около $192 млн. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.

БПЛА RQ-4 U.S. Air Force

Договор заключён с компанией Insitu Inc. из Бингена, штат Вашингтон. За $191,8 млн компания обязалась поставить 13 беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack и 25 единиц БПЛА ScanEagle для военно-морских сил, морской пехоты и продажи иностранным военным.

Также предусмотрена поставка пусковых установок для беспилотников, запчастей и прочего оборудования для эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США распределило контракты на сумму $1,2 млрд, чтобы пополнить арсеналы после передачи Киеву вооружений и боеприпасов.

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