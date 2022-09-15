Москва, 15 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила американскую визу, необходимую для участия в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на слова Марии Захаровой.

Ранее стало известно, что США дали визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН.