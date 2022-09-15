Мария Захарова получила американскую визу для участия в ГА ООН
Москва, 15 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила американскую визу, необходимую для участия в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на слова Марии Захаровой.
Ранее стало известно, что США дали визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН.