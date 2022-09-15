Таллин, 15 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Власти Эстонии могут расторгнуть соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией. Об этом 15 сентября сообщает портал Baltnews в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что ранее такое предложение выдвинул эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

При этом существующее и действующее в данный момент таможенное соглашение между Россией и Эстонией было заключено в 1997 году. Оно может быть расторгнуто письменным уведомлением одной из сторон, однако после этого будет действовать в течение ещё полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в ближайшие годы в Эстонии ожидается резкое сокращение финансирования содержания и развития государственных дорог.