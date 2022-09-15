Красногорск, , 09:40 — REGNUM В Московской области с 15 сентября 2022 года запускают новый проект «Сельский и агротуризм», сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Туристы Foundry

Проект включает два модуля — образовательную программу и работу консультационного «Центра наставничества» на базе Московского крестьянского союза». Для участия в программе выбрано 20 заявок.

Занятия программы будут проходить в передовых крестьянских (фермерских) хозяйствах Подмосковья, чтобы продемонстрировать участникам лучшие практики ведения агробизнеса. Знаниями и опытом будут делиться успешные фермеры и специалисты из Российской инженерной академии менеджмента и агротуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимний период 2021–2022 гг. Подмосковье посетили более 4,5 млн туристов.

Читайте подробнее: Зимой Подмосковье посетили свыше 4,5 млн туристов