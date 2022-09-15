Пермь, 15 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Перми снос незаконного торгового центра на ул. 2-й Шоссейной перенесли на неопределенный срок. Такое решение вынес суд. Объект должны были демонтировать 15 сентября, сообщает издание «Коммерсантъ».

Снос

По данным информресурсов, суды из-за ТЦ идут с 2017 года. Чиновники требуют в судебном порядке сноса объекта в связи с большой реконструкцией улицы Строителей. Магистраль расширяют.

Здание ТЦ построено в начала 2000-х годов. Власти Перми заявляли о поддельном разрешении на строительство. В итоге суд признал объект самовольной постройкой. Собственник добровольно не демонтировал ТЦ. Последовало решение о принудительном сносе.