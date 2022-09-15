Нью-Дели, 15 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Индия обеспокоена решением США предоставить Пакистану пакет помощи для его парка истребителей F-16, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх американскому коллеге, как передает агентство Reuters.

(сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle F-16

Построенные в США самолеты F-16 являются важным элементом военного арсенала Пакистана, и Индия опасается, что они могут быть использованы против нее.

Ранее в сентябре государственный департамент США одобрил продажу Пакистану оборудования для поддержания F-16 в рамках сделки стоимостью до 450 миллионов долларов, основным подрядчиком которой является Lockheed Martin.

«Я передал озабоченность Индии недавним решением США предоставить пакет мер по поддержке пакистанского парка F-16», — написал Сингх в соцсети после «теплого и продуктивного», по его словам, телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.

Минобороны Индии сообщило, что собеседники также рассмотрели американо-индийское оборонное сотрудничество и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению связей.

ВВС Пакистана, который, как и Индия, обладает ядерным оружием, в значительной степени опираются на реактивные самолеты китайского производства, но F-16 остаются самыми эффективными и современными в их парке.

В 2019 году силы Индии и Пакистана вступили в воздушный бой над спорным регионом Кашмир. Индия заявила, что сбила пакистанский F-16 после того, как был сбит один из ее собственных самолетов. Пакистан отрицал, что его F-16 был сбит.