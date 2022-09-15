Орел, , 09:39 — REGNUM Ситуация в орловском МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» обсуждалась на личном приёме руководителя Следственного управления Следственного комитета Орловской области сотрудников этого предприятия 14 сентября. Об этом сообщали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Женщина за рулём троллейбуса Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Так, сотрудники транспортного муниципального предприятия заявили о своём несогласии с действиями органов местного самоуправления и руководства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» по замене троллейбусов на автобусы на газе.

Следственные органы начали доследственную проверку по обращению сотрудников МУПа.

Ранее обращение от жителей Орла с жалобой на организацию работы общественного транспорта в городе поступила к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который дал поручение доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Орловское МУП ТТП является одним из самых проблемных предприятий Орла — последние годы оно находится на грани банкротства. При том, что сейчас это единственное сохранившееся муниципальное транспортное предприятие — два других обанкротились несколько лет назад, сотрудники попали под увольнение. На конец июля 2022 года долг ТТП составлял около 88 млн рублей. Для предприятия несколько раз разрабатывались «антикризисные меры», однако ситуация по-прежнему остаётся плачевной. На недавнем совещании комитета по транспорту в гордуме прозвучали данные о том, что количество троллейбусов «на ходу» сокращается, и новые покупать, якобы, нерентабельно — выгоднее купить автобусы на метане.