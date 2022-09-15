Бухарест, 15 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Житель уезда Долж на юго-западе Румынии был оштрафован за добычу природного газа, месторождение которого было обнаружено на его собственном приусадебном участке. Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, несколько дней назад во время бурения скважины для колодца мужчина наткнулся на газовые залежи. Из-за самопроизвольной искры возник масштабный пожар.

Согласно официальной информации, огнеборцам удалось локализировать возгорание, однако высота столба пламени и сегодня превышает пять метров.

Работа пожарных в районе найденного месторождения на сегодняшний день оценивается в 20 тыс. евро. Согласно решению регионального суда, эта сумма будет взыскана с фермера за якобы незаконное использование природных ресурсов.