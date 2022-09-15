В Румынии фермера оштрафовали за добычу газа на собственном огороде
Бухарест, 15 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Житель уезда Долж на юго-западе Румынии был оштрафован за добычу природного газа, месторождение которого было обнаружено на его собственном приусадебном участке. Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, несколько дней назад во время бурения скважины для колодца мужчина наткнулся на газовые залежи. Из-за самопроизвольной искры возник масштабный пожар.
Согласно официальной информации, огнеборцам удалось локализировать возгорание, однако высота столба пламени и сегодня превышает пять метров.
Работа пожарных в районе найденного месторождения на сегодняшний день оценивается в 20 тыс. евро. Согласно решению регионального суда, эта сумма будет взыскана с фермера за якобы незаконное использование природных ресурсов.