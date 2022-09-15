Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Столица Казахстана пока ещё называется Нур-Султан. Об этом 15 сентября сообщил журналистам секретарь маслихата (городского совета) столицы Ерлан Каналимов.

Нур-Султан (сс) jtstewart

Он рассказал, что для переименования после публичных слушаний этот вопрос должны рассмотреть в ономастической комиссии и в правительстве страны. Завершает процедуру указ президента Казахстана.

«После официального выхода указа можно говорить об официальном переименовании столицы», — сказал Каналимов.

Чиновник добавил, что изучение общественного мнения в соцсетях якобы показало, что возвращение столице наименование Астана поддерживают 80% граждан.

Напомним, с предложением переименовать Нур-Султан в Астану 2 сентября выступила группа депутатов парламента «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»). Они заявили, что неправильно было называть город именем человека при его жизни. 14 сентября Конституционный совет Казахстана признал конституционным проект закона о переименовании столицы.

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