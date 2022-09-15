Чебоксары, 15 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается разработка документа транспортного планирования республики и Чебоксарской городской агломерации. Проект остаётся непубличным, но власти намерены утвердить его до конца года. На уровне обсуждения остаётся вопрос реорганизации троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска с созданием на их базе государственного перевозчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

https://mintrans.cap.ru Рабочее совещание в минтрансе Чувашии

По данным минтранса Чувашии, в рамках транспортной реформы предлагается все маршруты в пределах Чебоксарской агломерации перевести на регулируемые тарифы, что даст, в частности, возможность ввести единые проездные билеты. Также создадут государственного перевозчика Чувашии, службу заказчика перевозок и перераспределят полномочия по организации пассажирских перевозок.

В настоящее время сформирована рабочая группа по созданию на государственного перевозчика, для чего будут реорганизованы муниципальные троллейбусные предприятия городов Чебоксары и Новочебоксарск. Чиновники изучают варианты передачи троллейбусных управлений в собственность Чувашии.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова, чьи слова приводятся в релизе, до конца года планируется разработать дорожные карты по объединению двух троллейбусных предприятий и перераспределению полномочий по организации транспортного обслуживания населения. Соответствующие изменения будут внесены в нормативно-правовые акты.

«Параллельно приступаем к инвентаризации имущества троллейбусных предприятий», — сказал глава минтранса.

Глава Чувашии Олег Николаев заявляет, что документ транспортного планирования, который пока остаётся закрытым для общественности, планируется утвердить до конца 2022 года. Из скупых данных известно, что он предполагает сокращение числа маршрутов, «улучшение качества и комфортабельности автотранспорта и, как следствие, улучшение транспортного обеспечения и безопасности перевозок».

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Напомним, проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации представили в закрытом режиме в начале августа 2022 года. При этом реформа коснётся более половины населения: Чебоксарская агломерация объединяет Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы.

Как сообщало ИА REGNUM , в рамках транспортной реформы планируется сократить маршруты до 146, включить бесплатные пересадки (60/90 минут) и безлимитные проездные, а на самом проблемном межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск оставить только троллейбусное сообщение.

Власти заявляли, что с 1 июля 2026 года новая система организации перевозок должна действовать на муниципальных маршрутах Чебоксарского, Марпосадского и Моргаушского районов, в июле 2027 года к новой транспортной системе присоединится Цивильский район.