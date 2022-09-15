Сеул, 15 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Известно, что встреча лидеров Южной Кореи и Японии состоится впервые с декабря 2019 года

По данным замглавы национальной безопасности Ким Тхэ Хё, встречи с Байденом и Кисидой уже согласованы, однако точное время пока ещё не определено.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский лидер посетит на следующей неделе Великобританию, США и Канаду.

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