Херсон, 15 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Попытка высадки десанта киевских нацистов утром 15 сентября через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсон и область была успешно отражена. Об этом 15 сентября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев-Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы… проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти (в Херсонскую область), но атака была купирована, нацисты были уничтожены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее попавшие в плен военные ВСУ рассказали, как их бросили собственные сослуживцы во время отступления в Николаевской области.