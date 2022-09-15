Чита, , 09:31 — REGNUM Экипажи дислоцированных в Забайкальском крае истребителей Су-30СМ подразделения армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) отработали элементы пилотирования в сложных метеоусловиях. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Су-30СМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе полётов на высотах от 700 до 10 000 метров экипажами выполнялись наиболее сложные элементы из курса боевой подготовки.

пресс-служба ВВО «Лётчики-истребители выполнили взлёт в условиях ограниченной видимости, посадку по приборам при плохой видимости ВВП (взлётно-посадочной полосы), уход на дополнительный круг».

В рамках учебных мероприятий также отрабатывалась единая методика обучения лётного состава и подготовки молодых командиров авиационных звеньев в качестве инструкторов. Совершенствовалось взаимодействие экипажей при выполнении задания.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31, перебазированные в Калининградскую область, отработали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожение защищённых командных пунктов условного противника.

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