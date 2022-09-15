Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Новый подрядчик обещает к середине 2023 года сдать в эксплуатацию центр бокса на Сахалине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Наталья Диева Стройка

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Спортивный объект в 2019 году начала возводить компания «Сахалин-инжиниринг». Строители успели залить фундамент и установить конструкцию здания, а потом подрядчик признал, что цены на материалы поднялись и он не уложится в смету. По соглашению сторон контракт был расторгнуть.

Сметы пересчитали по актуальным ценам и определили нового подрядчика. Завершать строительство центра бокса будет ООО «Глобус-СК». Строители приступили к работам в начале августа.

У боксеров на Сахалине нет своей базы. В новом трёхэтажном здании разместятся тренировочный и тренажерный залы, раздевалки, душевые, процедурный кабинет, тренерские и судейские комнаты, кабинеты административного персонала, буфет, гардеробная, служебно-бытовые, технические помещения и конференц-зал. На третьем этаже будет универсальная спортивная зона с трибунами на 430 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, использование механизма «Дальневосточной концессии» позволит привлечь в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке более 550 млрд рублей инвестиций по соглашениям, которые были подписаны на Восточном экономическом форуме. Федеральная поддержка по линии Минвостокразвития России получат десятки проектов в 10 регионах Дальневосточного федерального округа.