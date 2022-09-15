Луганск, 15 сентября 2022, 09:29 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS, сообщили в 15 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Киевские боевики выпустили по Лисичанску четыре снаряда. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS.
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