Луганск, 15 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS, сообщили в 15 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«В 02:40 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

Киевские боевики выпустили по Лисичанску четыре снаряда. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS.

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