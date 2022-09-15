Владимир, 15 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений признал суд бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

Чиновник в 2018 году через посредника получил один миллион рублей за подписание актов якобы выполненных работ по реконструкции незавершенного корпуса горбольницы в Гусь-Хрустальном.

Кроме того, Чагаев в течение года безналичными переводами получал от директора одного из подконтрольных госучреждений деньги за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сложности сумма взяток составила 615 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего замгубернатора к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 30 млн рублей, и осуждённый не сможет заниматься госслужбой в течение семи лет.