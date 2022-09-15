Ярославль, , 09:27 — REGNUM В Ярославле ремонт улицы Советской завершится до конца сентября. Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Мотовилов.

Ремонт улицы Советской мэрия Ярославля

«Работы проходят в рамках заключённого контракта по содержанию улично-дорожной сети города. Подрядная организация уже полностью заменила бортовой камень, выполнила работы по укладке нижнего слоя асфальта на одной из сторон дороги и завершает работы по обустройству крупноформатной плитки на тротуарах», — рассказал Илья Мотовилов.

Сейчас ведётся фрезерование второй половины проезжей части. В выходные дни подрядчик планирует уложить нижний слой асфальта.

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