Ярославль, 15 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт улицы Советской завершится до конца сентября. Об этом сообщил и. о. мэра города Илья Мотовилов.

мэрия Ярославля Ремонт улицы Советской

«Работы проходят в рамках заключённого контракта по содержанию улично-дорожной сети города. Подрядная организация уже полностью заменила бортовой камень, выполнила работы по укладке нижнего слоя асфальта на одной из сторон дороги и завершает работы по обустройству крупноформатной плитки на тротуарах», — рассказал Илья Мотовилов.

Сейчас ведётся фрезерование второй половины проезжей части. В выходные дни подрядчик планирует уложить нижний слой асфальта.