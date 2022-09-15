Хабаровск, , 09:25 — REGNUM В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего сотрудника таможни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В период с января 2019 года по май 2021 года замначальника Амурзетского таможенного поста Хабаровской таможни получил от гендиректора компании, участника внешнеэкономической деятельности, денежную взятку на общую сумму около 1,6 млн рублей за беспрепятственное оформление перемещаемых через таможенную границу лесоматериалов.

Кроме того, в 2017 году он получил 15 тыс. рублей за предоставление служебной информации ограниченного распространения и ускорение таможенного контроля перевозки через таможню товара.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абанском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки.