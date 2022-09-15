Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:26 — REGNUM Оренбургский районный суд Оренбургской области 15 сентября начал рассмотрение резонансного дела о крупном хищении нефтепродуктов, повреждении нефтепродуктопровода и легализации незаконно полученного имущества, сообщили в судебной инстанции.

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Фигурантами по делу проходят 14 человек. Объем материалов, собранных в ходе расследования, составил 530 томов.

По версии следствия, хищения из нефтепроводов совершались в 2017–2020 годы на территории Переволоцкого и Оренбургского районов. Выявили две незаконные врезки. Под землей были сделаны нелегальные нефтепроводы. По ним нефтепродукты поступали в емкости, а затем грузовиками вывозились на мини-завод для последующей реализации.

Ранее сообщали о том, что предварительный ущерб компаниям «Роснефть» и «Газпром» составил около 300 млн рублей.

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