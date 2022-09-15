Москва, , 09:26 — REGNUM В Госдуме считают наивным ожидание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Россия будет удовлетворять счета за взлет цен на газ и другие российские ресурсы.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фон дер Ляйен предложила отправлять счета за электроэнергию и газоснабжение руководству Российской Федерации.

«Только вот интересно, она всерьез считает, что, выставив нам свои счета за взлет цен на газ и другие российские ресурсы в результате спекуляций европейских энергокомпаний и трейдеров, Россия эти счета будет удовлетворять? Максимум «пользы», которую могут в этом случае почерпнуть страны ЕС, присоединившиеся к этому призыву, это окончательно лишиться доступа к нашему газу и нефти. А без них, даже с заполненными ПХГ, при холодной зиме в Европе будет очень и очень тяжело. Холодно и Точка», — отметил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

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