Киев, 15 сентября 2022, 09:26 — REGNUM Попавшие в плен военные ВСУ рассказали, как их бросили собственные сослуживцы во время отступления в Николаевской области. Видеозапись их слов 15 сентября приводит Минобороны России.
Как отметил пленный по имени Богдан, командование сказало им занять якобы оставленный союзными силами населённый пункт Терновые Поды, однако, когда они к нему подъехали, по ним был начат миномётный огонь, из-за чего было много раненых.
«При эвакуации я упал с машины и меня подобрали российские военнослужащие», — сказал он.
Также еще один поенный военный ВСУ — Андрей — уточнил, что киевские боевики начали отсыпать, когда поняли, что не смогут долго продержать под огнём.
«Мы получили ранение и упали с машины. Машина двинулась дальше — мы остались лежать фактически в поле. В это время по нам шёл огонь. О том, чтобы быстро покинуть поле, уже речь не шла», — отметил он.
Также пленный указал, что раненые пытались связаться со своим командованием, которое сначала ответило, а потом прервало связь с ним, после чего их подобрали военные ВС РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска совершили обстрел ряда городов Донецкой Народной Республики.