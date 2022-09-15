Киев, , 09:26 — REGNUM Попавшие в плен военные ВСУ рассказали, как их бросили собственные сослуживцы во время отступления в Николаевской области. Видеозапись их слов 15 сентября приводит Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил пленный по имени Богдан, командование сказало им занять якобы оставленный союзными силами населённый пункт Терновые Поды, однако, когда они к нему подъехали, по ним был начат миномётный огонь, из-за чего было много раненых.

«При эвакуации я упал с машины и меня подобрали российские военнослужащие», — сказал он.

Также еще один поенный военный ВСУ — Андрей — уточнил, что киевские боевики начали отсыпать, когда поняли, что не смогут долго продержать под огнём.

«Мы получили ранение и упали с машины. Машина двинулась дальше — мы остались лежать фактически в поле. В это время по нам шёл огонь. О том, чтобы быстро покинуть поле, уже речь не шла», — отметил он.

Также пленный указал, что раненые пытались связаться со своим командованием, которое сначала ответило, а потом прервало связь с ним, после чего их подобрали военные ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска совершили обстрел ряда городов Донецкой Народной Республики.