Киев, 15 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Попавшие в плен военные ВСУ рассказали, как их бросили собственные сослуживцы во время отступления в Николаевской области. Видеозапись их слов 15 сентября приводит Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как отметил пленный по имени Богдан, командование сказало им занять якобы оставленный союзными силами населённый пункт Терновые Поды, однако, когда они к нему подъехали, по ним был открыт, миномётный огонь, из-за чего было много раненых.

«При эвакуации я упал с машины и меня подобрали российские военнослужащие», — сказал он.

Также еще один поенный военный ВСУ — Андрей — уточнил, что киевские боевики начали отступать, когда поняли, что не смогут долго продержаться под огнём.

«Мы получили ранения и упали с машины. Машина двинулась дальше — мы остались лежать фактически в поле. В это время по нам шёл огонь. О том, чтобы быстро покинуть поле, уже речь не шла», — отметил он.

Также пленный указал, что раненые пытались связаться со своим командованием, которое сначала ответило, а потом прервало связь с ними, после чего их подобрали военные ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска совершили обстрел ряда городов Донецкой Народной Республики.