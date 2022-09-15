Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге станцию метрополитена «Горный институт» закончат строить к началу 2024 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Заказчиком выступил АО «Метрострой Северной Столицы». Предприятие опубликовало конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ вестибюля и пешеходного перехода станции «Горный институт». Согласно содержанию документов закупки, строить станцию закончат 7 января 2024 года.

Контракт оценили в 526,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 21 сентября 2022 года, а итоги подведут 27 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строители завершили проходку тоннеля по линии метро в 2021 году. Ввести в эксплуатацию станцию «Горный институт» обещают в конце 2024 года.

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