Красноярск, , 09:25 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района ночью 16 сентября ожидается сильный западный ветер. Порывы ветра будут достигать 22 м/с, местами 27 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию синоптиков.

Туман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 16 сентября в Туруханском районе Красноярского края прогнозируются порывы западного ветра 15-18 м/с. В центральных и южных районах края ночью и утром местами ожидается туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 15 сентября прогнозируется переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +12… +14 °C.

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