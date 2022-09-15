Донецк, 15 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Киевская артиллерия открыла огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:55 из Нетайлово по Киевскому району Донецка выпущено семь снарядов калибра 155 мм. Одновременно из Орловки по Червоногвардейскому району Макеевки выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.