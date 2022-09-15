* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:22 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли ещё трёх пленных бойцов Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оружие (сс) CWitte

Согласно источникам, это произошло в районе Поджава уезда Дара.

Собеседники добавляют, что эти люди были бойцами отряда Фахима «Коммандос», одного из командиров Фронта сопротивления в Поджава.

Следует отметить, что на этой неделе это уже третий случай расстрела талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пленных членов Фронта сопротивления в Панджшере.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли восемь пленных солдат фронта, в том числе одного из командиров, в уезде Дара.

Также радикалы арестовали пожилого человека и члена Фронта сопротивления в уезде Хендж, а затем расстреляли их .