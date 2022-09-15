Донецк, 15 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 сентября В Донецкой Народной Республике под обстрел ВСУ попали Донецк и Зайцево.

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