Биробиджан, , 09:32 — REGNUM Из-за коммунальной аварии в столице Еврейской автономии снизили давление на водозаборе. В связи с этим в школах отменены занятия во вторую смену, в больницы осуществляется подвоз воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе мэрии города.

Часть сети водоснабжения MichaelGaida

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В детских садах решение о продолжении работы руководители принимают самостоятельно в текущих условиях. К воде город начнут подключать ближе к вечеру 15 сентября.

«Чтобы не допустить гидроудара, который мог привести к крупной коммунальной аварии, пришлось снизить давление на водозаборе. Из-за этого во многих микрорайонах города наблюдается проблема с водой», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, часть жилых домов Биробиджана отключена от холодной воды из-за прорыва на водопроводе. Остальные горожане будут вынуждены терпеть неудобства из-за снижения напора. Ограничить водоснабжение пришлось из-за износа сетей. Прорыв возник во время проведения плановых работ.