Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Студия Yellow Dot Games представила вторую игру серии Let’s Cook Together («Готовим вместе») в жанре симулятора повара. Анонсирующий трейлер был показан 14 сентября в рамках онлайн-трансляции ID@Xbox Fall Showcase 2022.

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Разработчики пока не назвали дату релиза игры, но отметили, что он состоится осенью 2022 года. В ролике они показали игровой процесс и сообщили, что в сиквеле игроки будут бороться с «антиутопической продовольственным правительством» Nutri Inc.

Напомним, релиз оригинальной Let’s Cook Together состоялся 4 апреля 2020 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и устройствах под управлением Android. Игра имеет «очень положительные» отзывы на своей странице в сервисе Steam.

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