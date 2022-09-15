Светлана Шаповалова, 15 сентября 2022, 09:43 — REGNUM Известие о том, что собранные доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, нашло большой отклик в социальных сетях. Люди говорят, что память о погибших нужно хранить вечно.

Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные бомбёжкой, 10 декабря 1942 года
Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные бомбёжкой, 10 декабря 1942 года

«Вот пусть теперь платят оккупанты», — считает Леонид Котов.

«Германия у России в долгу по самое не хочу. Пожизненно должны содержать тех детей, которым устроили ад, а не детство, а значит, и внукам. Должны пожизненно», — соглашается Владимир.

«Не только фашистская Германия, но и Финляндия имеет очень большое отношение к блокаде Ленинграда», — напоминает Вера Тарковская.

«Фашистская Европа виновата пожизненно перед Россией», — соглашается Александр Мерцалов.

«Очень жаль тех, кто пережил весь этот ужас, блокада Ленинграда — дата, которую будут много веков еще вспоминать наши дети и внуки», — поделилась Ирина Титова.

«Это наши самые настоящие герои, которые будут навсегда в нашей истории!» — считает Анна Воробьева.

«Не описать словами, на самом деле, что люди пережили», — соглашается Ангелина Захарова.

«Светлая память всем погибшим», — отметила Наталья Пономарева.

«Бабушка в пятилетнем возрасте попала в блокаду, ни одному человеку такого не пожелал бы, даже врагу», — заявил Сергей Верёвкин.

Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда
Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда

Тем, кто говорит, что о блокаде Ленинграда практически ничего не знает большая часть иностранцев, ответила Елена Наумова:

«Её (историю) очень хорошо «подправили» в 90-е, когда люди с деньгами и связями привезли своих стариков в Питер. Для льгот они все стали «блокадниками». А потом при поддержке Европейского университета прошло исследование. Так благодаря вышеописанным «детям блокады» в Ленинграде по итогам опросов свирепствовало людоедство. Случаи были. Расстрел на месте. Но по рассказам моих родителей, которые жили в блокадном городе, это были редкие случаи. Кстати, блокадники, которых встречала, большей частью были оптимистами и добрейшими людьми. На людоедов не тянули».

«16 сентября 2022 года будет 81-я годовщина трагедии баржи № 752, затонувшей вместе с пассажирами на Ладожском озере в ночь ﻿на 17 сентября 1941 года. Погибли 685 человек, которых эвакуировали из Ленинграда через Новую Ладогу на Большую землю. Почтим память погибших», — предлагает Наталья Козырева.

«Вечная память всем погибшим в блокаде Ленинграда!» — отметила Юлия Белокрылова.

«Светлая память погибшим нашим жителям Ленинграда! Спасибо нашим предкам, что отстояли Ленинград, что отстояли страну! Помним и гордимся вашим подвигом! Мы — потомки Великой Победы! В наших жилах кровь 9 мая 1945 года! Красное знамя бессмертно», — отозвался Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. За это время погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только 3% скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Ранее прокуратура подала иск о признании факта военных преступлений геноцидом. О том, что собранные доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, известили РИА Новости со ссылкой на прокурора Петербурга Виктора Мельника.

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