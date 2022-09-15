Омск, , 09:16 — REGNUM В Омске руководители и другие сотрудники газораспределяющих организаций подозреваются в хищении денег граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, дело против руководства и иных должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, подозреваемые знали о том, что догазификация домовладений граждан в населённых пунктах осуществляется бесплатно, однако в течение года заключали с гражданами договоры на подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на возмездной основе. Таким образом фигуранты похитили деньги потребителей газа.

Обстоятельства произошедшего и суммы причинённого ущерба устанавливаются.

Добавим, дело возбуждено по инициативе прокуратуры. Как сообщили ИА REGNUM 15 сентября в областном надзорном ведомстве, совершено хищение денежных средств потребителей газа на общую сумму более 1,3 млн рублей.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве.

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