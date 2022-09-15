Ереван, 15 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Ереване утром 15 сентября рабочие заварили ворота перед территорией парламента Армении. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Photolure Зал пленарных заседаний парламента Армении

По данным журналистов, к парламенту начинают стягиваться те, кто собирается участвовать в запланированной акции протеста. На место уже прибыли правоохранители и выставили кордоны.

Накануне 35 депутатов парламента республики от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» подписали требование об импичменте премьер-министру страны Николу Пашиняну. Не хватает 18 подписей от депутатов правящей партии «Гражданский договор». Протестующие намерены добиваться, чтобы собрать все необходимые подписи.

Напомним, прошлой ночью протестующие пытались сломать ворота парламента и попасть внутрь. Причиной новой вспышки народного недовольства стало заявление Пашиняна на фоне обострения с Азербайджаном, что планируется подписание документа, за который народ будет «критиковать, проклинать, называть предателями» правительство.