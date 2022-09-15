Белград, 15 сентября 2022, 09:14 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поспорил с лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией, напомнив, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает 15 сентября сербский портал «Новости».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что выбора между Россией, экономика которой якобы исчезает, и «находящимися на стороне успеха» странами Запада требуют от Сербии ведущие страны Европейского союза при поддержке США.
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