Пекин, , 09:39 — REGNUM Для завершения конфликта в б. УССР должны быть предпосылки, перспективы урегулирования могут появиться после завершения третьего этапа российской военной спецоперации, заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

Проезд военной техники Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам китайского аналитика, конфликт уже серьёзно повлиял на Европу и весь мир, отразился на мировой экономике, жизни людей. Все надеются на скорейшее его окончание, однако для этого должны быть предпосылки. Киевский режим в настоящее время отказывается от прямых переговоров с Россией, и конечную точку конфликта сейчас не видно.

«И достижением такой точки, я лично считаю, всё-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя», — сказал эксперт РИА Новости.

Если обстановка на поле боя будет меняться, то после завершения второго этапа спецоперации российская армия может перейти к третьему этапу. Исход третьего этапа, предполагает Чэнь Хаоян, определит направление фронта в этом конфликте. В конечном итоге это может способствовать началу переговоров, и, как следствие, скорейшему завершению конфликта.

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