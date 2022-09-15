Пекин, 15 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Для завершения конфликта в б. УССР должны быть предпосылки, перспективы урегулирования могут появиться после завершения третьего этапа российской военной спецоперации, заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

Никита Третьяков ИА REGNUM Проезд военной техники

По словам китайского аналитика, конфликт уже серьёзно повлиял на Европу и весь мир, отразился на мировой экономике, жизни людей. Все надеются на скорейшее его окончание, однако для этого должны быть предпосылки. Киевский режим в настоящее время отказывается от прямых переговоров с Россией, и конечную точку конфликта сейчас не видно.

«И достижением такой точки, я лично считаю, всё-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя», — сказал эксперт РИА Новости.

Если обстановка на поле боя будет меняться, то после завершения второго этапа спецоперации российская армия может перейти к третьему этапу. Исход третьего этапа, предполагает Чэнь Хаоян, определит направление фронта в этом конфликте. В конечном итоге это может способствовать началу переговоров, и, как следствие, скорейшему завершению конфликта.

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