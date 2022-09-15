Москва, , 09:12 — REGNUM Для борьбы с обходом финансовых санкций США и ЕС планируют принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих гражданам и организациям России проводить платежи, сообщила 15 сентября газета Financial Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также Брюссель и Вашингтон обсуждают меры в отношении организаций, которые помогают России с проведением платежей по экспортным сделкам или способствуют импорту промышленной и оборонной продукции, подпавшей под санкции Запада.

Кроме того, США и ЕС могут ввести меры, направленные против лиц, работающих в сфере программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты не могут бесконечно рассчитывать на лояльность Евросоюза в вопросе противостояния с Россией.

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