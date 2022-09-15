Владивосток, 15 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Во Владивосток в рамках второго этапа дальнего штурманского похода прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный» с курсантами Санкт-Петербургского Военно-морского института на борту. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Учебный корабль Балтийского флота «Смольный»

Командира корабля капитана второго ранга Дмитрия Парахина на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) приветствовал начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Степана Осиповича Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв.

пресс-служба ВВО «С учебного корабля «Смольный» на пирс сошли более 200 курсантов Санкт-Петербургского Военно-морского института, которые завершили штурманскую практику. Они вернутся в училище на самолёте. На смену им в ближайшее время на корабль прибудут курсанты ТОВВМУ имени С. О. Макарова, которые приступят к выполнению задач следующего дальнего штурманского похода».

За время дальнего похода, стартовавшего в Кронштадте 1 августа, будущие офицеры ВМФ России преодолели 15 тысяч морских миль по Северному морскому пути, побывали в Балтийске, Североморске, на Соловецких островах, в бухте Эмма, а также в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, в главную базу Северного флота — город Североморск прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный», на борту которого морскую практику проходят 180 курсантов второго и четвёртого курсов Санкт-Петербургского Военно-морского института.