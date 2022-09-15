Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Проблем с работой в Турции платёжной системы «Мир» в настоящий момент нет. Об этом 15 сентября сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в ходе брифинга.

МИР Sdelanounas.ru

Он прокомментировал публикации в соцсетях объявлений о том, что в Турции с 10 сентября перестали работать карты «Мир».

«Везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются. Может быть, были какие-то точечные, единичные случаи в конкретном каком-то отеле, где произошла такая ситуация», — сказал Комлев.

По его словам, в НСПК изучили ситуацию вместе с турецкими партнёрами, которые подтвердили, что поводов для волнения нет.