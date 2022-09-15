Донецк, 15 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Населённый пункт Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождён войсками ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 15 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 15 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел ВСУ попали Донецк и Зайцево.